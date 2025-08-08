Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Bir Ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Ç. (60) yönetimindeki 35 DYN 11 plakalı hafif ticari araç, Ödemiş- Kiraz kara yolu Kurucuova Kavşağı'nda, Şenol Pehlivan (35) idaresindeki 35 CAR 089 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
