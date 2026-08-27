Ödemiş'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale yapıldı, yangın kontrol altına alındı.
BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi. Yangının havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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