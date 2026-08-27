Ödemiş\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.