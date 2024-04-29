İzmir\'in Ödemiş ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.D. yönetimindeki 39 LM 094 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 34 PY 4872 plakalı otomobil, Ödemiş-Salihli yolu Tekke Mahallesi yakınında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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