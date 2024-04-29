İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.D. yönetimindeki 39 LM 094 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 34 PY 4872 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

29.04.2024 18:31
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.D. yönetimindeki 39 LM 094 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 34 PY 4872 plakalı otomobil, Ödemiş-Salihli yolu Tekke Mahallesi yakınında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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