Ödemiş'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alperen Bozkurt (22) yönetimindeki 06 GL 298 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Bozkurt ve araçtaki Mustafa P. (20) ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
