Ödemiş'te otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ödemiş'te otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si ağır durumda. Olay yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.07.2024 01:47
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (19) yönetimindeki 35 AKJ 800 plakalı otomobil, Menderes Caddesi'nde park halinde bulunan 35 ZND 01 plakalı kamyona çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 4 yaralı, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada sürücü E.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.B.A. (18), G.A. (18) ve Y.Y. (18) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.Y. ve R.B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. R.B.A, buradaki tedavisinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

Aks 110, Ödemiş, İzmir, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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