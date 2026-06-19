Ödemiş'te Rahmanlar Barajı'nda Su Tahliyesi Başladı - Son Dakika
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Ödemiş'te Rahmanlar Barajı'nda Su Tahliyesi Başladı

Ödemiş\'te Rahmanlar Barajı\'nda Su Tahliyesi Başladı
19.06.2026 10:46
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Rahmanlar Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı; kontrollü su tahliyesi süreci başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüzde 100 doluluğa ulaşan Rahmanlar Barajı'nda kontrollü su tahliyesine başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Küçük Menderes Havzası'nda geçmiş yıllarda ciddi su sıkıntıları yaşandığını belirtti.

Bu yıl ise bölgedeki barajların su seviyelerinin ortalamalarının üzerinde olduğunu belirten Balta, şunları kaydetti:

"Özellikle Rahmanlar Barajı tarihi günler yaşıyoruz. 2020 yılında tamamladığımız barajda ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştık ve dolusavak çalışmaya başladı. Rahmanlar Barajı'nda yaklaşık 25 milyon metreküp su bulunuyor ve Ödemiş bu yaz su problemi yaşamayacak. Proje sayesinde Ödemiş Ovası'nda 950 futbol sahası büyüklüğündeki alan borulu basınçlı sistemle sulanacak. Temmuz ayı içerisinde 14 bin 950 dekar araziye su verilmeye başlanacak. Proje sayesinde bölge üreticisi bu yaz 152,4 milyon lira ek gelir elde edecek ve 717 kişiye ek istihdam sağlanacak."

Balta, Rahmanlar Barajı'ndan Ödemiş'e yılda 9,36 milyon metreküp içme ve kullanma suyu da sağlandığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Rahmanlar Barajı'nda Su Tahliyesi Başladı - Son Dakika

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