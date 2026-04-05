Ödemiş'te Sağanak Yağışlar Su Birikintilerine Yol Açtı

05.04.2026 19:50
Ödemiş'te etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su birikintilerine neden oldu, belediye çalışıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Kentin yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, bazı mahalle ve caddelerde su birikintilerine neden olurken araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle suların biriktiği yollarda tahliye çalışması yaptı.

Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Nihat Savuran, AA muhabirine, dağlarda biriken yağmur sularının şehir merkezine indiğini bu nedenle sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğunu söyledi.

Ekiplerin mahallelerde çalışmalar yaptığını anlatan Savuran, "Belediye ekipleri İnönü Mahallesi'ndeki çalışmalarında, beton bariyerler yerleştirerek yağmur sularının dereye doğru akmasını sağladı." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
