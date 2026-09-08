Ödemiş'te şarampole devrilen motosiklette 16 yaşındaki sürücü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ufuk A'nın (16) kullandığı motosiklet, Kızılcaavlu ile Yukarı Tosunlar mahalleleri arasındaki yolda şarampole devrildi. Kazada yaralanan genç sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ufuk A'nın (16) kullandığı 35 AEH 616 plakalı motosiklet, Kızılcaavlu - Yukarı Tosunlar mahalleleri arasındaki yolda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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