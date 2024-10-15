Ödemiş'te Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek, 20 sentetik ecza ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Suçlar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında belirledikleri iki adrese baskın düzenledi.

S.C. ve Y.C'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 30 tabanca fişeği, 20 sentetik ecza ele geçirildi.

S.C. ve Y.C. gözaltına alındı.