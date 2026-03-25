Ödemiş\'te Tavuk Kümesinde Yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangına ilk müdahaleyi çevik kuvvet ekibi yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Umurbey Mahallesi Cumhuriyet 1. Çıkmaz Sokağı'ndaki müstakil evin bahçesindeki tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kümesteki tavuklar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ekiplerden önce ulaşan çevik kuvvet personeli yangına bahçe hortumlarıyla su tutarak müdahale etti.

Yangın, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kümeste hasar meydana geldi.