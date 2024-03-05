Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ödemiş\'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktörle otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi ile traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

05.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:12
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ödemiş- Kiraz kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Mehmet Emin U yönetimindeki traktör ile Durmuş U'nun kullandığı 35 AB 1445 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobildeki 4 kişi ile traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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