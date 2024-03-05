İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Ödemiş- Kiraz kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Mehmet Emin U yönetimindeki traktör ile Durmuş U'nun kullandığı 35 AB 1445 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobildeki 4 kişi ile traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
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