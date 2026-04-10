Ödemiş'te Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'ndaki törende Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Onur Er, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Program kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, Hükümet Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Törene Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Başsavcı Vekili Mustafa Kaya, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.