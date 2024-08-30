Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Meşaleli Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Ödemiş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Meşaleli Yürüyüşü Düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi. Belediye Bandosu eşliğinde Park Kafe önünden başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar meşalelerle kortej oluşturdu. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, kutlama etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, Türk milletinin destansı mücadelesini ve zaferini gururla kutladıklarını belirtti. Konuşmanın ardından sanatçı Celal Geçgin, konser verdi.

30.08.2024 09:46
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Belediye Bandosu eşliğinde Park Kafe önünden başlayan yürüyüşe katılan vatandaşlar meşalelerle kortej oluşturdu.

Salı Pazarına kadar süren yürüyüşe katılan vatandaşlar, bandonun seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, burada yaptığı konuşmada, "Vatanımızı işgal eden güçlere karşı aziz milletimizin 19 Mayıs 1919'da başlattığı destansı mücadelenin, 30 Ağustos 1922'de şan ve şeref dolu bir zaferle nihayete erdiği kutlu günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından sanatçı Celal Geçgin, konser verdi.

Kaynak: AA

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