Ödemiş'teki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ödemiş'teki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Ödemiş\'teki alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan 4 katlı bir alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.

29.02.2024 08:51
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akıncılar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki 4 katlı bir alışveriş merkezinin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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