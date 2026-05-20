Ödemiş ve Bayındır'da Fener Alayı Etkinlikleri

20.05.2026 01:57
19 Mayıs Kutlamaları kapsamında Ödemiş ve Bayındır'da fener alayı düzenlendi; etkinlikler coşkuyla gerçekleşti.

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde Hükümet Meydanı'nda başlayan yürüyüş salı pazarında tamamlandı.

Burada konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 19 Mayıs'ın tarihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Özgürlük ve bağımsızlık yolunda her adımının sayısız fedakarlıklarla dolu olduğunu anlatan Turan, "İlk adımın 107. yılındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu akşam Ödemiş'imizin sokaklarını sadece meşaleler değil, cumhuriyet sevdası aydınlattı, bağımsızlık aşkı aydınlattı, uygarlık ışığı aydınlattı." dedi.

Etkinlik konserle sona erdi.

Bayındır ilçesinde düzenlenen fener alayı ise Atatürk Caddesi'nde başladı. Etkinliğe katılanlar Türk bayrakları ve meşalelerle cadde sonuna kadar yürüdü.

Fener alayına Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, kurum müdürleri ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

