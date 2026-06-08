ODTÜ KKK Bahar Şenliği Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Bahar Şenliği, altı gün boyunca süren etkinliklerle büyük ilgi gördü.

1-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, mezunlar ve Kıbrıs'ın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler kampüste festival coşkusunu birlikte yaşadı. Şenlikte, öğrenci topluluklarının etkinlikleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sosyal buluşmalar festival boyunca yoğun katılımla gerçekleşti.

Festival kapsamında düzenlenen Color Fest etkinliği de şenliğe renk kattı. Katılımcılar müzik eşliğinde renkli boyalarla eğlenirken, kampüste görsel açıdan etkileyici ve enerjik anlar yaşandı. Şenliğin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında sevilen sanatçılar ve müzik gruplarının konserleri yer aldı. Festival kapsamında Can Ozan, Ozbi, Tuana ve Yüksek Sadakat sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. DJ Ece performansı ve klasik araba sergisi de festivalin dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Konser alanlarını dolduran binlerce katılımcı, altı gün boyunca müzik ve eğlence dolu bir atmosferde bir araya geldi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşi ve özel içerik etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Komedyen Umut Ceylan'ın sevilen programı No Filter'ın özel çekiminde genç sanatçı Tuana konuk oldu. Samimi sohbeti ve eğlenceli anlarıyla dikkat çeken program, festival katılımcılarından büyük ilgi gördü.

'DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE İLERLİYORUZ'

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen ODTÜ Günü etkinlikleri, kampüsün 20'nci kuruluş yılına özel düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Kuzey Kıbrıs'tan belediye başkanları, bakanlık temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ Günü'nün öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli aynı aidiyet duygusu etrafında buluşturan köklü bir gelenek olduğunu belirterek, "Bu yılki buluşmamızın ayrı bir anlamı var. ODTÜ Günü'nü kampüsümüzün 20'nci yılında kutluyoruz" dedi.

Kampüsün son yıllarda araştırma ve akademik gelişim alanlarında önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Yozgatlıgil, "2025-2026 akademik yılında yaklaşık 10 milyon 740 bin TL bütçeli 15 yeni araştırma projesi hayata geçirilecek. Yapay zekadan iklim değişikliğine, enerji sistemlerinden siber güvenliğe kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar, ODTÜ KKK'nın araştırma kapasitesinin ulaştığı noktayı göstermektedir. Araştırmayı bir gider kalemi olarak değil, üniversitemizin geleceğine yaptığımız en değerli yatırım olarak görüyoruz" diye konuştu.

Öğrenci odaklı yatırımların da devam ettiğini belirten Yozgatlıgil, "Ücretli kontenjan uygulaması kaldırıldı ve burslu öğrenci kontenjanları artırıldı. Kimya Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği ile İktisat programları yeniden öğrenci kabul etmeye başlayacak. Ayrıca Siber Güvenlik Mühendisliği Lisans Programı ile yeni yüksek lisans ve doktora programları da hayata geçirilecek. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, ikinci 20 yılına daha güçlü hedeflerle hazırlanmaktadır. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyor; daha güçlü, daha üretken, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ilerliyoruz" dedi.