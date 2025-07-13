ODTÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını aldı.

ODTÜ Devrim Stadyumu'ndaki tören, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversitenin dönem faaliyetleri ile ilklerini içeren video gösterimleri yapıldı.

Törende öğrencilere ve ailelerine hitap eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, bugün geleceği şekillendirecek bir neslin üyelerini mezun ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi bu mirası taşıyacak yeni liderler, yeni kaşifler sizlersiniz. Öğrenciyken projelerinizle, girişimlerinizle, başarılarınızla etki yarattınız. Mezuniyet sonrası yapacaklarınızı hayal etmek bile heyecan verici. Birazdan üzerinde ODTÜ yazan bir diplomayla bu stadyumdan ayrılacaksınız ama şunu unutmayın: ODTÜ'lü olmak fikir üretmekle kalmayıp o fikrin sorumluluğunu da üstlenmektir. Ortak geleceğimiz için cesaret göstermektir. Zorluklar karşısında geri çekilmemektir. Eleştirmeyi bilmek kadar çözüm de üretebilmektir."

Dünyada bir ODTÜ mezununun izini bazen büyük projelerle, bazen bir fikirle, bazen de sadece insana dokunarak bıraktığını dile getiren Yozgatlıgil, "Unutmayın, bu stadyumdan mezuniyet sevincinizle birlikte yeni bir dönemin sorumluluğuyla ayrılıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde ODTÜ'nün bilgisini, değerlerini ve cesaretini temsil edeceksiniz." diye konuştu.

ODTÜ'yü birincilikle bitiren öğrencilere diplomaları Rektör Yozgatlıgil tarafından takdim edildi.

Evlilik teklifi yaptı

Öte yandan ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarından Ayşe Selim, kortej sırasında Onur Orcan'dan sürpriz evlilik teklifi aldı. Selim, yürüyüşü bir süre durduran Orcan'ın yüzükle diz çökerek yaptığı evlilik teklifini kabul etti.

Tören, öğretim üyelerinin mezun öğrencilere diplomalarını vermesiyle sona erdi.

Bu arada bazı öğrenciler, Rektör Yozgatlıgil'in konuşması sırasında protestoda bulundu.