ODTÜ Rektöründen Yılın Karelerine Destek

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yozgatlıgil, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" fotoğrafını seçen Yozgatlıgil, "Günlük Hayat"ta Şebnem Coşkun'un "Dostlarla yolculuk", "Spor"da da İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın İzinde" karelerine oy verdi.

"Özgür Suriye"de ise Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" fotoğrafını seçen Yozgatlıgil, "Bu tankların üzerine çıkan halk, her zaman özgürlüğün ve demokrasiye sahip çıkmanın fotoğrafı olarak her yerde sembol. Bu noktada da hem buradaki çocukların Suriye bayrağıyla mutlulukları hem de halkın bu özgürlük keyfi benim bu fotoğrafı seçmemi sağlıyor." dedi.

"Seçerken gerçekten çok zorlandım"

Yozgatlıgil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının kendisinin her yıl beklediği meraklı bir süreç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu senenin fotoğraflarında da gerçekten bütün dünyada yaşanan acıları, mutlulukları, felaketleri ve insanlık dramlarının hepsini Anadolu Ajansı muhabirleri çok kritik anlarda ve çok güzel şekilde yakalamış, seçerken gerçekten çok zorlandım. Hemen hemen hepsi gerçekten müthiş fotoğraflar ve bütün bu foto muhabirleri zor şartlar altında, ölümle burun buruna, bazen üzücü olaylar yaşıyorlar, o noktada hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Anadolu Ajansının geleneksel hale gelmiş bu etkinliğini de çok seviyorum ve gelecek sene neler çıkacağını merakla bekliyorum."