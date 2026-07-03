ODTÜ Yurtları NATO Zirvesi İçin Kapatılıyor - Son Dakika
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ODTÜ Yurtları NATO Zirvesi İçin Kapatılıyor

03.07.2026 12:46
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CHP Sözcüsü Sarı, NATO Zirvesi nedeniyle ODTÜ yurtlarının kapatılmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, NATO Zirvesi nedeniyle ODTÜ yurtlarının kapatılacağı haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO hazırlıklarının sonunda yüzlerce ODTÜ öğrencisinden, yalnızca iki gün önceden yapılan bir bildirimle yurtlarını boşaltmaları isteniyor. Protokolün konforu için öğrencilerin barınma hakkından vazgeçilemez" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, NATO Zirvesi nedeniyle ODTÜ yurtlarının kapatılacağı haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi için milyarlarca lira harcandı. Yollar asfaltlandı, havalimanları yenilendi, binaların cepheleri boyandı, protokol yolları düzenlendi, ağaçlar dikildi. Ancak bu harcamalar, vatandaşın hak ettiği yaşam kalitesi için değil, zirveye gelenler için yapıldı. ve en acısı, bu hazırlıkların sonunda yüzlerce ODTÜ öğrencisinden, yalnızca iki gün önceden yapılan bir bildirimle yurtlarını boşaltmaları isteniyor. Devlet, uluslararası organizasyonları vatandaşını mağdur etmeden yönetmek zorundadır. Zirve hazırlıkları için yapılanlar, zaten halkın hak ettiği hizmetlerdi. Protokolün konforu için öğrencilerin barınma hakkından vazgeçilemez."

Kaynak: ANKA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Eğitim, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ Yurtları NATO Zirvesi İçin Kapatılıyor - Son Dakika

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