ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Mezunları İş Kaygısı Yaşamıyor

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Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesine bağlı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunları, aldıkları uluslararası sertifika ve ehliyetlerle iş kaygısı yaşamıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki fakülte bünyesinde 6 yıl önce açılan bölümde, 22'si kız 221 öğrenci eğitim görüyor.

İlk senesi İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bölümde, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için en güncel teknoloji ve yazılım sistemlerine sahip simülatör merkezi de bulunuyor.

Fakültenin içine kurulan merkezde öğrencilere, büyük ve küçük olmak üzere iki köprüüstü simülatörü, sıvı yük elleçleme ve haberleşme simülatörleri ile elektronik seyir laboratuvarında eğitim veriliyor.

Öğrenciler ayrıca fakültedeki yangın ve gemiyi terk eğitim merkezlerinde, karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı en iyi şekilde hazırlanıyor.

Türkiye ve dünyanın önde gelen denizcilik işletmelerinde staj yapabilen öğrenciler, mezuniyetten sonra bu işletmelerde ortalama 4 bin dolar maaşla işe başlama fırsatı bulabiliyor.

Uzak yol gemi kaptanı da olan Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkan Uğurlu, AA muhabirine, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün, iş garantisinden dolayı revaçta olduğunu söyledi.

Bölümü bitirenlerin yüksek maaş skalasında denizde iş bulma imkanına sahip olduğuna işaret eden Uğurlu, "Hatta öğrencilerimiz henüz mezun olmadan bile sadece ülkemizin değil, uluslararası denizcilik camiasında çok büyük firmaların gemilerinde staj ve sonrasında iş bulma imkanına sahip oluyor. Bu bölüm öğrencilerimize yüzde 100 iş imkanı sağlıyor desek yeridir. Yeter ki öğrenci mezun olduktan sonra çalışmak istesin." dedi.

"Artık kadınların da yapabileceği bir meslek"

Uğurlu, ilginin her yıl arttığı bölümde kız öğrenci sayısında da artış olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bu artık kadınların da yapabileceği bir meslek konumunda." ifadesini kullandı.

Okulun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenli denetlendiğini anlatan Uğurlu, "Bu denetimlerde okulumuzun verdiği eğitimin uluslararası akreditasyonu sağlanıyor. Bu nedenle öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimle uluslararası geçerliliği olan sertifika ve ehliyete sahip oluyor." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Fatih Sana ise öğrencilerin "Uzakyol vardiya zabiti" unvanıyla mezun oldukları için dünya denizcilik filosunda çok rahat iş bulabileceğini belirterek, bu ünvanın ticaret gemilerinde üçüncü ve dördüncü kaptan olarak çalışanlara verildiğini aktardı.

"Okulum sayesinde 70-250 metre arasındaki gemilerde staj yaptım"

Bu sene mezun olacak Gamze Eda Çon, isteyerek seçtiği bu bölümün kendilerine çok büyük deneyimler kazandırdığını vurguladı.

Kendilerini okulda çok fazla geliştirme imkanı bulduklarını dile getiren Çon, şöyle konuştu:

"Okulum sayesinde 70-250 metre arasındaki gemilerde staj yaptım. Kadın olarak herhangi bir zorluk yaşamadım. Bu meslek kadın erkek ayrımı yapmıyor. Zihinsel ve psikolojik olarak kendinizi bu mesleğe hazırlamanız yeterli. Gördüğümüz temel eğitimler sayesinde gemiye çıktığımızda yabancılık çekmeden mesleğimizi yapabiliyoruz."

Geleceğe dair iş kaygısı yaşamadıklarının altını çizen Çon, "Staj yaptığımız gemilerde rahatlıkla iş bulabildiğimiz gibi birçok yerde aldığımız bu sertifika sayesinde iş bulabiliyoruz. Bu bölümünü bitiren öğrencilerin işsiz kalma oranı çok düşük." dedi.

Birinci sınıf öğrencilerinden Beyza Börü, bölümü okurken heyecanının sürekli arttığına dikkati çekerek, "Büyük gemilerde çalışmak ve açık denizlerde olmak gibi bir hayalim vardı. Şimdi bu hayalimin peşinden gidiyorum." ifadesini kullandı.

Aydın Emin Uğurlu da gemi kaptanı babasından etkilenerek bölümü seçtiğini belirterek, "İş imkanları ve mesleğin prestiji dolayısıyla da bu bölümü tercih ettim. Burada Avrupa standartlarında eğitim alıyoruz. Kesinlikle iş kaygımız yok. Mezun olunca uzak yol gemilerinde çalışma imkanı bulacağız." şeklinde konuştu.