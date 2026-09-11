Ödüllü Cezayirli yazar Hatibi Bağdat\'ta konuştu, trajediler tekrarlanmasın dedi

BAĞDAT (AA) – HAYDAR KARAALP - Uluslararası 2026 Arap Romanı Ödülü sahibi Cezayirli yazar Said Hatibi, Cezayir ve Irak'ın geçmişteki şiddet dönemlerinden ders çıkarıp geleceğe yönelmesi gerektiğini belirterek, "Biz yazıyoruz ki hatırlayalım ve trajediler tekrarlanmasın." dedi.

Irak'ta düzenlenen "27. Bağdat Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatibi, edebiyatın toplumların hafızasını korumadaki rolüne dikkati çekti.

Geçmişin silinmeden geride bırakılması gerektiğini ifade eden Hatibi, "Bir hafızaya ihtiyacımız var ancak bu hafıza, trajedinin tekrarlanmaması için bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

Irak ve Cezayir'in ortak hafızası

Bağdat'ı ikinci kez ziyaret ettiğini söyleyen Hatibi, bu kadim şehirle arasında kültürel ve duygusal bir bağ bulunduğunu dile getirdi.

Bağdat'ın da Cezayir gibi "çok renkli" bir şehir olduğunu ifade eden Hatibi, her iki halkın da zorlu dönemlerden geçmesine rağmen geleceğe bakma iradesine sahip olduğunu vurguladı.

Hatibi, "Iraklılar, tıpkı Cezayirliler gibi tarihe karşı direniyor." dedi.

Cezayir'in 1990'lı yıllardaki şiddet dönemini edebiyatla aşmaya çalıştığını belirten yazar, "Biz yaraları, trajediyi yazıyla, edebiyatla sardık." ifadelerini kullandı.

Hatibi, Irak ve Suriye gibi ülkelerde yaşayan insanların da daha iyi bir gelecek umma hakkı bulunduğunu vurguladı.

"Kitapsız millet, hafızasız millettir"

Edebiyatı toplumların geçmişi ile geleceği arasında bağ kuran temel unsurlardan biri olarak gören Hatibi, "Kitapsız bir millet, hafızasız bir millettir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal hafızanın korunmasının önemine dikkati çeken Hatibi, Irak ve Cezayir'in ilerleyebilmesi için kitaplarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Hatibi, "Edebiyat her ülke için hafızadır, bugündür, gelecektir." dedi.

Bağdat Uluslararası Kitap Fuarı'na gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Hatibi, Bağdat'ın "kitap şehri" kimliğini koruduğunu söyledi.

Ödül sonrası hedefi yine yazmak

"Nehrin akıntısına karşı koyuyorum" adlı romanıyla 2026 Uluslararası Arap Romanı Ödülü'nün sahibi olan Hatibi, aldığı ödülün hedeflerini değiştirmediğini belirtti.

"Tek hedefim yazmak. Başka bir şeyin peşinde değilim. Ben yazmak istiyorum." diyen Hatibi, yeni roman projeleri üzerinde çalışmak istediğini ifade etti.

Türkiye'yi edebiyatla tanıdı

Türkiye ile ilk temasının Türk edebiyatı aracılığıyla olduğunu anlatan Hatibi, özellikle Aziz Nesin ve Nazım Hikmet okuduğunu belirtti.

Türk edebiyatında hiciv ile trajedi arasında bir bağ gördüğünü ifade eden Hatibi, Nazım Hikmet'in şiirlerindeki direniş ve umut duygusundan çok etkilendiğini söyledi.

Türkiye'yi tanımanın en önemli yollarının "edebiyat, kültür ve müzik" olduğunu dile getiren Hatibi, tasavvuf müziğini ise "Evinizden çıkmadan bir yere yolculuk etmek." şeklinde tanımladı.

Cezayirli yazar ayrıca İbn Battuta Seyahat Edebiyatı Ödülü (2015), Katara Arap Romanı Ödülü (2017) ve Şeyh Zayid Kitap Ödülü'nün (2023) de sahibi.