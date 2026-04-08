Odunpazarı Belediyesi, Zorlu Ekonomik Şartlarda Tasarruf ve Üretimle Başarılı Yönetim Sergiledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyenin kamu sorumluluğuyla yönetildiğini, israfa izin verilmediğini ve kaynakların doğru planlandığını belirtti. Bütçenin halka ait olduğunu vurgulayan Kurt, tasarrufu bir tercih olarak gördüklerini, ancak bu durumun hizmetten kısmak anlamına gelmediğini ifade etti. Akılcı yönetimle daha az kaynakla daha fazla iş üretildiğini ve elde edilen tasarrufların kente hizmet olarak geri kazandırıldığını söyledi.

Kurt, 2025 yılında doların 35 liradan 44,60 liraya, euro'nun 36,5 liradan 51,50 liraya, mazotun 39 liradan 70 liraya, çimentonun 2.700 liradan 4.300 liraya yükseldiği zorlu ekonomik şartlara rağmen, belediyenin hesabını şaşırmadan yıl sonunu getirdiğini açıkladı. 2025 yılında net bütçe geliri 3 milyar 131 milyon TL iken, giderin 2 milyar 836 milyon TL olduğunu ve 294 milyon TL bütçe fazlası verildiğini kaydetti.

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, 21 hizmet birimine elektrik kompanzasyon panosu kurulduğunu ve 10 birimde kombi kazanlarına zamanlayıcı sistemler entegre edildiğini belirten Kurt, genel tasarruf oranının yüzde 32'ye ulaştığını ve yıllık tasarruf potansiyelinin 3,2 milyon TL olduğunu söyledi. Ayrıca, Odunpazarı Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'nin Türkiye Belediyeler Birliği tarafından en iyi 7 proje arasında gösterildiğini ve kadın istihdamına katkı sağladığını vurguladı.

2026 yılında tamamlanması hedeflenen projeler arasında, Vadişehir Mahallesi'ndeki Dr. Nurten – Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin inşaatının bitmek üzere olduğunu ve 104 kişilik kapasiteye sahip olacağını açıkladı. Osmangazi Mahallesi Cazibe Merkezi projesinin de modern mimarisi ve işlevsel alanlarıyla kente yeni bir yatırım kazandıracağını ifade etti.