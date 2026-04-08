Üye Girişi
Son Dakika Logo

Odunpazarı Belediyesi, Zorlu Ekonomik Şartlarda Tasarruf ve Üretimle Başarılı Yönetim Sergiledi

08.04.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyenin şeffaf yönetim, doğru planlama ve tasarruf odaklı politikalar sayesinde 2025 yılında 294 milyon TL bütçe fazlası verdiğini açıkladı. Enerji verimliliği çalışmalarıyla yüzde 32 tasarruf sağlanırken, tekstil merkezi ve Alzheimer merkezi gibi projelerle kente yatırımlar sürüyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediyenin kamu sorumluluğuyla yönetildiğini, israfa izin verilmediğini ve kaynakların doğru planlandığını belirtti. Bütçenin halka ait olduğunu vurgulayan Kurt, tasarrufu bir tercih olarak gördüklerini, ancak bu durumun hizmetten kısmak anlamına gelmediğini ifade etti. Akılcı yönetimle daha az kaynakla daha fazla iş üretildiğini ve elde edilen tasarrufların kente hizmet olarak geri kazandırıldığını söyledi.

Kurt, 2025 yılında doların 35 liradan 44,60 liraya, euro'nun 36,5 liradan 51,50 liraya, mazotun 39 liradan 70 liraya, çimentonun 2.700 liradan 4.300 liraya yükseldiği zorlu ekonomik şartlara rağmen, belediyenin hesabını şaşırmadan yıl sonunu getirdiğini açıkladı. 2025 yılında net bütçe geliri 3 milyar 131 milyon TL iken, giderin 2 milyar 836 milyon TL olduğunu ve 294 milyon TL bütçe fazlası verildiğini kaydetti.

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, 21 hizmet birimine elektrik kompanzasyon panosu kurulduğunu ve 10 birimde kombi kazanlarına zamanlayıcı sistemler entegre edildiğini belirten Kurt, genel tasarruf oranının yüzde 32'ye ulaştığını ve yıllık tasarruf potansiyelinin 3,2 milyon TL olduğunu söyledi. Ayrıca, Odunpazarı Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi'nin Türkiye Belediyeler Birliği tarafından en iyi 7 proje arasında gösterildiğini ve kadın istihdamına katkı sağladığını vurguladı.

2026 yılında tamamlanması hedeflenen projeler arasında, Vadişehir Mahallesi'ndeki Dr. Nurten – Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin inşaatının bitmek üzere olduğunu ve 104 kişilik kapasiteye sahip olacağını açıkladı. Osmangazi Mahallesi Cazibe Merkezi projesinin de modern mimarisi ve işlevsel alanlarıyla kente yeni bir yatırım kazandıracağını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:18:05. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.