Odunpazarı\'nda 11 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 11 yaşındaki özel gereksinimli çocuk ağır yaralandı.

Emek Mahallesi Hakanlar Sokak'taki bir binanın üçüncü katında yaşayan özel gereksinimli 11 yaşındaki U.T, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinde düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.