Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Meclis Üyeleri CHP'den İstifa Etti

(ESKİŞEHİR )- Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye meclis üyelerinden bir kişi hariç tüm meclis üyelerinin Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçeceğini duyurdu.

CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını duyurdu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, belediye meclis üyelerinden bir kişi hariç tüm meclis üyelerinin Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye geçeceğini duyurdu. CHP'nin 23 meclis üyesinin olduğu Odunpazarı Belediyesi'nde Ali Haydar Çelik dışında 22 meclis üyesi CHP'den ayrılma kararı aldı.

"CHP'DEN FİİLEN AYRILDIK"

Görevden alınan CHP Odunpazarı ilçe Başkanı Rahmi Çınar ile beraber bir basın toplantısı düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Odunpazarı Belediye Meclisi grubumuz, Başkanımız Sayın Rahmi Çınar'la birlikte bir toplantı yaptık. Bildiğiniz gibi saat 15.00'te Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilmiş, görevden alınmış, seçilmiş ilçe başkanlarımız ve il başkanımızla birlikte partinin anahtarını seçim kuruluna götürüp verdik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden fiilen ayrılmış olduk."

"BİR KİŞİ HARİÇ HERKES GEÇİYOR"

Bundan sonraki aşamada Odunpazarı Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve bu toplantının değerlendirmesi sonucunda da Cumhuriyet Halk Partisinden hukuki olarak da istifa etme kararı aldık. Odunpazarı Belediye Meclisi üyelerinin 1'i hariç tamamı bu kararın arkasındadır. Dolayısıyla istifalarımızı sunduk. Bundan sonraki aşamada yeni yolumuzda, yeni partimizde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürümeye devam edeceğiz.

"PARTİDE KALMA ŞANSIMIZ KALMADI"

Bu Cumhuriyet Halk Partisinin yıllardır vermiş olduğumuz mücadelede geldiği noktanın artık bizimle birlikte olma şansı kalmamıştır. Çünkü butlancı yönetimin demokrasiden, parti içi hukuktan ve ne yazık ki partinin geleneklerinden habersiz bir biçimde farklı uygulamaları söz konusu olmaya başlamıştır. Parti içi mücadeleden asla kaçmadık. Parti içi mücadeleyi yıllardır hep yaptık, yine yaparız ama koşullar artık parti içi mücadele yapma noktasında eşit değildir. Butlan yönetimi hukuku ve devleti arkasına almış, kural tanımaz bir biçimde görevden almalar, tedbirli olarak disiplin kuruluna vermelerle birlikte yoluna yürüyor. Şu ana kadar 50'den fazla il başkanını görevden aldı ama atamalar noktasında sıkıntılar çektiğini de hissediyoruz. Bundan sonraki dönemde yeni kurulacak partinin Odunpazarı Meclis Grubu olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ali Haydar Çelik dışındaki tüm meclis üyeleri istifa etti. Ali Haydar Çelik ile ben görüşmedim, Grup Başkanımız ve diğer meclis üyesi arkadaşlarımız görüştü. İstifa etmeyeceğini söylemiş."