Odunpazarı\'nda çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı

Odunpazarı'nda apartman dairesinde çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı.
Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında Barış S.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina, polis tarafından önlem olarak boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangından zarar gören dairedeki 2 kedi, veteriner hekimin müdahalesine karşın kurtarılamadı..
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