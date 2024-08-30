Odunpazarı'nda çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı - Son Dakika
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Odunpazarı'nda çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı

Odunpazarı\'nda çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı

Odunpazarı'nda bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında, 2 kedi kurtarılamadı. Yangın, Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki 5. katta bulunan dairede meydana geldi. Polis tarafından boşaltılan bina, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangından zarar gören dairedeki 2 kedi, veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

30.08.2024 01:46
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Odunpazarı'nda apartman dairesinde çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı.

Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında Barış S.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina, polis tarafından önlem olarak boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından zarar gören dairedeki 2 kedi, veteriner hekimin müdahalesine karşın kurtarılamadı..

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı - Son Dakika

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