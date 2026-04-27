OECD 2026 Beceriler Zirvesi İstanbul'da Başladı

OECD 2026 Beceriler Zirvesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ortak basın toplantısı düzenledi. Zirvede 57 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 300 temsilci yer alıyor. İki gün sürecek etkinlikte teknolojik dönüşümün iş gücü ve eğitim üzerindeki etkileri ele alınacak.

Bakan Işıkhan, OECD İstanbul Merkezi'nin görev süresinin 3 yıl uzatıldığını belirterek, iş gücü piyasalarındaki küresel değişimleri risk değil fırsat olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'nin güçlü ekonomik yapısına vurgu yapan Işıkhan, İŞKUR'un yeni mesleklere hazırlık yaptığını ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla kadın ve genç istihdamını artıracak politikalar uyguladıklarını ifade etti.

1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesinin emeğe verilen değerin hukuki sembolü olduğunu belirten Işıkhan, sendikal haklar ve toplu sözleşme süreçlerinin demokratikleşmesi için çalıştıklarını söyledi. OECD Genel Sekreteri Cormann ise beceri gelişiminin küresel ekonomi için kritik olduğunu vurguladı.