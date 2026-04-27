OECD Genel Sekreteri Cormann: Türkiye PISA'da olumlu eğilimini sürdürüyor
OECD Genel Sekreteri Cormann: Türkiye PISA'da olumlu eğilimini sürdürüyor

27.04.2026 12:11
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD Beceriler Zirvesi'nde OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüştü. Cormann, Türkiye'nin PISA sonuçlarında olumlu eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD Beceriler Zirvesi kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi. Tekin, OECD ile ilişkileri önemsediklerini ve müfredatı beceri odaklı hale getirdiklerini söyledi. Derslik sayısının 300 binden 750 bine, öğretmen sayısının 500 binden 1,2 milyona çıkarıldığını ve tüm dersliklerde etkileşimli tahta bulunduğunu belirtti.

Cormann, Türkiye'nin PISA'da doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğunu ve yeni verilerin bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini ifade etti. OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher de Türkiye'nin başarılarını kutlayarak, finansal okuryazarlık ve mesleki eğitim alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yusuf Tekin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
