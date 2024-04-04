Trabzon\'un Of ilçesinde 20 bin meyve fidanı dağıtıldı

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Trabzon'un Of ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı 20 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun organize ettiği fidan dağıtımı, Of Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

Portakal, limon, yeni dünya, hurma, keçiboynuzu fidanlarının dağıtımında konuşan Sarıalioğlu, fidan dikiminin önemine işaret etti.

Sarıalioğlu, şunları söyledi:

"Böylesi güzel bir ilçede, böylesi güzel bir uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte müşahede ettik. İnsanlarımız meyve fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne göre dikeceklerdir. Fidana iyi bakım yapıldığında o ürünün nasıl ortaya çıktığını da çocuklarımızın bizzat görmesini istiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 20 bin meyve fidanı gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu hayır işinde bize katkı veren Necati Uçar ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Onun emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. İnşallah verimli olur, bereketli olur. Daha güzel bir ilçe, daha güzel bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız."