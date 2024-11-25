Of Kaymakamı Demirer öğretmenlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Of Kaymakamı Demirer öğretmenlerle bir araya geldi

Of Kaymakamı Demirer öğretmenlerle bir araya geldi

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, "Öğretmenler Günü" dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

25.11.2024 14:18
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Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, "Öğretmenler Günü" dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen programa, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Acar, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akif Ekşi, İlçe Jandarma Komutan Vekili Fatih Arıca, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, şube müdürleri Hasan Tekke ve Osman İşçi ile her okulu temsilen bir öğretmen katıldı.

Kaymakam Demirer, öğretmenlerin gününü kutlayarak, şunları söyledi:

"Eğitim ülkemizin kalkınmasında en önemli etkendir. Son yıllarda eğitim alanında yapılan yatırımlarla ülkemizde çok güzel başarılar elde ediliyor. İlçemizde de sizlerin çalışma azmi ve gayreti ile her geçen gün başarı grafiğimiz artıyor. Daha çok çalışıp ülkemizi inşallah hep birlikte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bu zamana kadar verdiğiniz emeklere teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu ise Kaymakam Demirer' teşekkür ederek, "Of eğitim ailesi olarak birlik beraberlik için çok güzel işler yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ahirete intikal etmiş Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Şehit Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen ve tüm şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli olanlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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