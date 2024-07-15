Of'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Of'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri gerçekleştirildi

Of\'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri gerçekleştirildi

Of ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti. Kur'an kurslarında hatimler indirildi. Meşaleler ve bayraklar eşliğinde yürüyüş yapıldı. Fotoğraf sergisi ziyaret edildi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, dualar ve konuşmalar gerçekleştirildi. Yüzme müsabakalarında dereceye girenlere ödüller verildi.

15.07.2024 23:40
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Of ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İlk olarak Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve protokol üyeleri, ilçedeki şehit kabirlerini, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Of Müftülüğünce Kur'an kurslarında gün içinde hatimler indirildi.

Of Çarşıbaşı Büyük Camisi önünde toplanan Kaymakam Demirer, Başkan Sarıalioğlu, protokol üyeleri ile vatandaşlar, Barbaros Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Belediye Meydanı'na kadar meşaleler ve bayraklar eşliğinde yürüdü.

Of Belediyesince belediyenin giriş katında açılan fotoğraf sergisi, Kaymakam Demirer, Başkan Sarıalioğlu ve diğer katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Of Belediyesi önünden düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin 15 Temmuz ile ilgili şiirler okuduğu program sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tarık Bayır, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, daire amirleri ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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