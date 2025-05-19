Of\'ta 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Tören kapsamında Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler İlçe Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Geçit törenin ardından öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu. Spor ve halkoyunu ekiplerinin gösterisiyle devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.