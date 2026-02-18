Trabzon'un Of ilçesinde kermes organize edildi.
Of Anadolu İmam Hatip Lisesince yürütülen "Küçük Eller Umuda Dönüşsün Projesi" kapsamında kermes düzenlendi.
Kermesten elde edilen gelirle, kardeş okul Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Kazancık İlkokulu/Ortaokulu'ndaki öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Of'ta Kermes Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?