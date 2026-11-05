Ofluoğlu, Kurtulmuş'un Barış Anneleri kabulüne gazilerin 48 günlük talebini sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ofluoğlu, Kurtulmuş'un Barış Anneleri kabulüne gazilerin 48 günlük talebini sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ofluoğlu, Kurtulmuş\'un Barış Anneleri kabulüne gazilerin 48 günlük talebini sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Barış Anneleri'ni kabulüne tepki gösterdi. Ofluoğlu, gazilerin 48 gün muhatapla görüşmek istediğini belirterek Kurtulmuş'a 'Gazilerimizi, annelerini, eşlerini niye kabul etmediniz?' diye sordu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Barış Anneleri heyetini kabul etmesine tepki göstererek, "Bu toprakları vatan yapan, bedelini kanıyla, canıyla ödeyen gazilerimizi, annelerini, eşlerini niye kabul etmediniz Sayın Numan Kurtulmuş?" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış Anneleri heyeti ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmede, Barış Anneleri heyetine DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile Van Milletvekili Mahmut Dindar eşlik etmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, sosyal medya hesabından TBMM Başkanlığı'nın kabule ilişkin fotoğrafını paylaştı ve şunları kaydetti:

"Gaziler tam 48 gün devleti yöneten iktidardan bir muhatapla görüşmek istedi, görüşmediniz. Protezleri çöp poşetlerine tıkılarak Güvenpark'tan kovuldular. Milletçe görüyoruz ki terörist başı bebek katiline özgürlük isteyenleri ise baş köşede ağırlamışsınız. Bu toprakları vatan yapan, bedelini kanıyla, canıyla ödeyen gazilerimizi, annelerini eşlerini niye kabul etmediniz Sayın Numan Kurtulmuş?"

Kaynak: ANKA
Kevser OfluoğluNuman KurtulmuşCem KarakeçiliİYİ PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
10:18
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:28:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ofluoğlu, Kurtulmuş'un Barış Anneleri kabulüne gazilerin 48 günlük talebini sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android