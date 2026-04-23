Öğrenci, Başkanlık Makamını Devraldı

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.
Bolat, makamında Başçiftlik İlkokulu öğrencisi Zeynep Bayram'ı ağırladı.
Zeynep Bayram, duygu ve düşüncelerini paylaşırken, Başkan Bolat öğrenciyle ilgilenerek bayram sevincine ortak oldu.
