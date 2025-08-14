Öğrenci Güvenliği İçin Toplantı

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi Servis Araçları ve Öğrenci Güvenliği Toplantısı düzenledi.

Amasya Valisi Önder Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşmalarının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, okul servislerinin standartlara uygunluğu, sürücülerin yeterliliği ve öğrencilerin servis yolculuklarında karşılaşabilecekleri risklere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında, okul servisleri ve öğrenci güvenliği konusunda gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Toplantıya Amasya Valisi Önder Bakan'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile ilgili daire amirleri katıldı.