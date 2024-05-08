Öğrenci, Okul Müdürünü Silahla Öldürdü

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HABER: GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) - Özel okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldüren 2006 Bağdat doğumlu öğrenci Y.K., savcılık ifadesinden sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde Y.K.'nın avukatının, müvekkilinin şubat ayında trafik kazası geçirdiğini, kafasında çatlaklar bulunduğunu, travmaya dayalı kırmızı reçeteye bağlı ilaçlar kullandığını belirterek, tedavisinin aksamaması için serbest bırakılmasını istediği, "Kendisi öğrencidir. Kaçma ve delil karartma ihtimali bulunmamaktadır. Bu nedenle serbest bırakılmasını, tutuksuz yapılacak soruşturma sonunda suç kastı olmadığından takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde avukatıyla "suça sürüklenen çocuk" olarak ifade veren Y.K., ifadesinde çeşitli nedenlerle hakkında verilen disiplin cezasını imzalamak istemediğini, aralık ayında annesi Nada Kamalı'nın okula geldiğini, kendisiyle Arapça bir şeyler konuşurken müdürün müdahale ettiğini ve aralarında sözlü tartışma yaşandığını anlattı. Y.K.'nın bu tartışma üzerine polisi arayıp okulu terk ettiklerini, o gün yaşanan tartışmayı da kendine yediremediğini söyledi.

"TABANCAYI 10 BİN LİRAYA ALDIM"

Y.K., ifadesinin devamında ise aynı mahalleden okul arkadaşı G.A'yı gördüğünü belirterek, "O okulda okuyan birini görünce yaşadığım bu olay aklıma geldi. Tekrar sinir oldum. İbrahim Oktugan'ın hala okulda olup olmadığını sordum. Günay da bana, halen orada çalıştığını söyledi. 'Gelip dövsem iyi olmaz mı?' dedim. O da 'Çok iyi olur kanka, karnına vurursun' dedi. Hatta 'Bacağına vurursan ölmez, karnına sık' dedi. Ben de 04.05.2024 günü Gaziosmanpaşa'da Mehmet Koçak isimli şahıstan 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile olay günü gitmeye karar verdim" sözleriyle cinayeti tasarlama sürecini anlattı.

Evlerinden "börek alacağım" diye çıkıp doğrudan okula gittiğini ve müdürün odasına girdiğini belirten Y.K.'nın ifadesinin devamında "Müdür beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı. Ama bir anda kolunu dirseğini kırıp kendi yüzüne doğru havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 tane mermim vardı. İkisi de karnına geldi. Ben odaya girdiğimde aramızda yaklaşık 3-4 metre mesafe olabilir. Çok yakın değildik net olarak hatırlamıyorum. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim" dedi.

AVUKAT, TEDAVİSİNİN DEVAMI İÇİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

İfade sürecinde söz alan avukatın ise Y.K.'nın şubat ayında geçirdiği trafik kazası nedeniyle kafatasında çatlaklar olduğunu, travmaya dayalı kırmızı reçete ilaç kullanmakta olduğunu belirterek, "Tedavi görmesi dolayısıyla daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Raporlarını dosyasına sunacağız. Kendisi öğrencidir. Kaçma ve delil karartma ihtimali bulunmamaktadır. Bu nedenle serbest bırakılmasını, tutuksuz yapılacak soruşturma sonunda suç kastı olmadığından takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dediği kaydedildi.