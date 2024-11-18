Öğrenciler Anıtkabir ve TBMM\'yi Ziyaret Etti

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinden öğrenciler, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

İlçede işletmesi bulunan Hilal Benlice ile arkadaşı Ahmet Algan eşliğinde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla başkente gelen öğrenciler, Anıtkabir ile Ulus ilçesindeki birinci ve ikinci TBMM binalarını gezdiler. Gençler son olarak Ankara Kalesi'ne ziyarette bulundular.

Gezi programını düzenleyen Benlice, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır böyle bir proje yapmak istiyordum. Kafeme gelen gençlerden Ankara ve Anıtkabir ziyareti yapmayan insanları Ankara gezisinde buluşturmak hayalim vardı. Bugün hayalimi yaklaşık 20 kişiyle tamamladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.