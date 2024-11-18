Öğrenciler Anıtkabir ve TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öğrenciler Anıtkabir ve TBMM'yi Ziyaret Etti

Öğrenciler Anıtkabir ve TBMM\'yi Ziyaret Etti

Nallıhanlı öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir ve TBMM binalarını gezi.

18.11.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden öğrenciler, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binaları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

İlçede işletmesi bulunan Hilal Benlice ile arkadaşı Ahmet Algan eşliğinde Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla başkente gelen öğrenciler, Anıtkabir ile Ulus ilçesindeki birinci ve ikinci TBMM binalarını gezdiler. Gençler son olarak Ankara Kalesi'ne ziyarette bulundular.

Gezi programını düzenleyen Benlice, yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır böyle bir proje yapmak istiyordum. Kafeme gelen gençlerden Ankara ve Anıtkabir ziyareti yapmayan insanları Ankara gezisinde buluşturmak hayalim vardı. Bugün hayalimi yaklaşık 20 kişiyle tamamladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Anıtkabir, Nallıhan, Güncel, ankara, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Anıtkabir ve TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Anıtkabir ve TBMM'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.