Öğrenciler Bayramla Ders Başına

23.03.2026 11:50
İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı. Bayram tatiliyle birleşen ara tatil sonrası ilk ders, öğretmen ve öğrencilerin bayramlaşmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci ara tatilin ardından bugün derslere başladı. Bayram tatiliyle birleşen ara tatil toplam 9 gün sürdü. Pendik'te bulunan Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Törene Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bayrak töreninde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmen ve öğrenciler bayramlaştı. Daha sonra öğrenciler sınıflarına geçti. Törenin ardından sınıfları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, öğrencilere şeker ve çikolata ikram etti. Öğrenciler de kendi aralarında hediyeleşerek bayram coşkusunu okulda sürdürdü.

Öğrencilerle bayramlaşan Ertan Saygın, "Geçen hafta ara tatil olması nedeniyle bayramın dördüncü günü, okulların açıldığı ilk gün bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı günlerdir. Bu nedenle sizlerin bayramını kutlamak için buradayız. Diliyoruz ki bayramlar, tüm dünyada dostluğun, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu, savaşların olmadığı bir dünyanın vesilesi olsun. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

