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Öğrenciler Beyaz Önlük Giydi

Öğrenciler Beyaz Önlük Giydi

Trakya Üniversitesi'nde diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giyerek törenle mesleğe adım attı.

22.11.2024 17:17
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Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük giydi.

Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende, diş hekimliği mesleğinin fedakarlık ve özveri gerektirdiğini söyledi.

Öğrencilerin hayatlarının uzun ve zorlu bir döneminin ardından üniversitelerinin en seçkin fakültelerinden birini kazandıklarını ifade eden Hatipler, "Gözlerinizden, yüzünüzden, yüreğinize yansıyan ışıltıyı görüyorum. Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Asıl bu güzel öğrencilerimizi hazırlayıp bu güzel sıralara gönderen değerli öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

Diş hekimi adaylarına tavsiyelerde bulunan Hatipler, hastalara hassas davranılmasını istedi.

Dişçi koltuğuna bazı hastaların korkuyla oturduğunu ifade eden Hatipler, "Dişçi koltuğunda oturan bazı kişilerin başta rektörünüz olmak üzere çok fazla korktuğunu bilerek muamele edin, orada oturanın her ne kadar kan bağınız olmasa dahi bir anneniz bir babanız, bir kardeşiniz ya da kendiniz olacağını düşünerek empati yaparak davranın. Bir başka isteğim milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak en önemlisi insan olmanın temel şartı olan adalet ve vicdan hususunu olmazsa olmaz kabul ederek mesleğinizi yapın" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir ise ailelerin gözü gibi baktığı, ilmek ilmek ördüğü değerli çocuklarının artık kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Fakültelerini kazanan öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktaran Çilingir, "Bu eğitimi alırken üzerinize giydiğiniz beyaz önlüğün temizliği iyi ahlakı ve etik kuralları temsil ettiğini hiçbir zaman unutmayın" dedi.

Öğrenciler adına da Nisa Kaplaner konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlükleri Rektör Hatipler'in de aralarında olduğu üniversite yöneticileri, dekanlar, öğretim görevlileri giydirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Beyaz Önlük Giydi - Son Dakika

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