Öğrenciler Engellilere Ücretsiz Araç Tamiri Yapıyor

07.04.2026 12:01
Erzincan'da öğrenciler, engellilerin akülü araçlarını ücretsiz tamir ederek gönüllere dokunuyor.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, engellilerin arızalı akülü araçlarını ücretsiz tamir ediyor.

Valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Erzincan Gönüllü Gençler Derneğinin işbirliğinde geçen yıldan bu yana yürütülen proje çerçevesinde, lisenin Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'ndaki öğrencileri engelliler için seferber oluyor.

Arızalı akülü araçları okulun atölyelerinde öğretmenleri öncülüğünde ücretsiz onaran öğrenciler, hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de engellilerin gönüllerine dokunuyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Yardımcısı Ünal Doğançay, AA muhabirine, projenin ortak kurumlar tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Doğançay, okula gelemeyen engellilerin araçlarını vakıf çalışanlarının evden alıp atölyeye getirdiğini belirterek, "Bu kapsamda 25 engelli vatandaşımızın akülü araçlarının onarımı yapılmıştır." dedi.

Engelli 73 yaşındaki Hüseyin Buga ise daha önce sanayiye giderek aracını tamir ettirdiğini ve çok zorlandığını anlatarak, hizmet için vakıf çalışanlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

"Onların gönlüne dokunabilmek de oldukça önemli"

Lisenin müdürü Gökmen Güler de öğrencileri aracılığıyla iyiliği yaymak istediklerini ifade etti.

Karşılıksız bir şeyleri yapabilmeyi öğrencilerde davranış haline getirmeyi istediklerini söyleyerek, "Tabii burada özellikle araç bakımından ziyade gelen engelli vatandaşlarımızın gönlüne dokunabilmek de oldukça önemli. Ben bu konuda görev alan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bu işi yönlendiren Valiliğimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmeni Deniz Tümyıldız ise projenin öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunduğuna işaret ederek, "Amacımız akülü tekerlekli sandalye bakımı ve onarımından yani bir nesnenin tamirinden ziyade, sahiplerinin gönlüne dokunabilmek." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Hüseyin Erdem Delibaş ise engellilerin hayatına dokundukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sadece o aracı tamir etmiyoruz, aynı zamanda bir insanın hayata daha sımsıkı tutunmasına vesile oluyoruz. Amacımız sadece araçları tamir etmek değil, aynı zamanda yardımlaşma duygusunu büyütmek ve yaymak. Amcamız bugün geldi, tekerlerinden ses geldiğini ve aküsünün zayıf olduğunu söyledi. Tüm kontrollerimizi gerçekleştirdik. Tekerlerinden yağlama yaptık ve aküyü kontrol ettik. Amcamızı mutlu bir şekilde yolladık. Bu uygulama, aynı zamanda mesleki gelişimimize de fayda sağlıyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
