Muğla'nın Datça ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" Projesi kapsamında öğrenciler fidan dikti.

Doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı ve eşi Bedriye Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Şube Müdürü Emre Birgül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim, Yaka Jandarma Karakol Komutanı Dursun Taşkıran, Orman İşletme Şefi İsa Atığan, Datça Müftülüğü ÇEDES temsilcileri ve Belen Köyü Muhtarı Mert Yalçın katıldı.

Katılımcılar, öğrencilerin çevreye duyarlılık göstererek geleceğe nefes olacak etkinliğe destek vererek, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.