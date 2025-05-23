Öğrenciler Fidanlıkta Doğa Sevgisi Edindi

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan fidanlığı, Ticaret Odası İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocukların gelişimlerine destek olmak için çeşitli faaliyetler düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerini Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan fidanlıkta misafir etti. 200'den fazla öğrenci, derslerinde doğa sevgisini işledi. Bir taraftan fidan dikimini öğrenen çocuklar, diğer taraftan da fidanların gelişim süreci, serada yetişen bitkiler ve yetişme koşulları konularında eğitim aldı. Minik öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi.

Çocukların gelişimini destekleyici ve öğrencilere doğa sevgisini öğreten uygulamaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fidanlıklarda öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.