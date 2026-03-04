Öğrenciler Geri Dönüşüm ile Otomobil Üretti

SAMSUN Teknokent Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Miraç Diril, 2 okul arkadaşıyla birlikte atık geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 7,5 beygir gücünde otomobil üretti. Projeleriyle gurur duyduğunu belirten Diril, "Yaklaşık 3 aylık bir sürede yavaş yavaş aracı geliştirerek bitirdik. Aracımızda 7,5 beygirlik dizel bir çapa motoru var ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Samsun Teknokent Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Miraç Diril, fizik öğretmeni Emre Özen Özçelik'in yönlendirmesiyle, aynı okulda eğitim gördüğü iki arkadaşının da desteğini alarak yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından dizel motorlu bir araç üretmeyi başardı. Yaptıkları araçta birçok güncel teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını belirten Miraç Diril, "Aracımızda 7,5 beygirlik dizel bir çapa motoru var. 3 ileri 1 geri şanzımanı var. Geri görüş kamerası, dijital ekranı ve göstergeleri mevcut. Hepsi en iyi şekilde çalışıyor" diye konuştu.

'BU PROJEDEN SONRA PİKAP TARZI BİR ARAÇ YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Yapılan araç projesindeki geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından pikap türünde yeni bir model üzerinde çalışmayı hedeflediklerini söyleyen Diril, "Projeye başlamamızı bölümdeki öğretmenimiz istedi ve yaklaşık 3 aylık bir sürede yavaş yavaş aracı geliştirerek bitirdik. Aracımızda 7,5 beygirlik dizel bir çapa motoru var. 3 ileri 1 geri şanzımanı var. Geri görüş kamerası, dijital ekranı ve göstergeleri mevcut. Hepsi en iyi şekilde çalışıyor. İlerleyen hedeflerimizde bu araba işini daha çok geliştirmeyi düşünüyorum. Bu projeden sonra pikap tarzı bir araç yapmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ, GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİ EN DOĞRU VE EN UYGUN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK'

TEKNOFEST dahil olmak üzere birçok festivalde bu araç çalışmasını en ön sıralarda göstermek istediklerini belirten projeden sorumlu fizik öğretmeni Emre Özen Özçelik ise şöyle konuştu:

"Bu projede öncelikle kendi maarif modelimize uygun bir çerçeve oluşturarak öğrencilerimizle neler yapabileceğimizi, hangi tür projelerde yer alabileceğimizi ortaya koymayı amaçladık. Sonrasında, 'Geri dönüşüm maddelerini nasıl daha yararlı kullanabiliriz' etkinliği adı altında bir araç tasarlayalım istedik. Çocuklar da 'Evet hocam biz bu işi yapabiliriz, bunları halledebiliriz' diyerek bu projeye başladık. Bu araç bizim için ilk aşamaydı. Bu süreci tamamladıktan sonra daha fazla çalışarak projeyi geliştireceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah pikap tarzında bir araç üretmeyi planlıyoruz. Amacımız, artık globalleşen dünyada yeni maddelere yönelmek değil; eski maddeleri geri dönüşüm malzemeleri üzerinden en doğru ve en uygun şekilde değerlendirmek. Bizim öğrencilerimizle de amacımız bu doğrultuda ilerleyecek. Festivallerde de TEKNOFEST'te de en ön sıralarda yer almak için elimizden gelen gayreti öğrencilerimizle birlikte göstereceğiz."