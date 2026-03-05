Gölbaşı Belediyesi Atık Getirme Merkezi, Okul Öncesi Öğrencilerini Ağırladı

(ANKARA)- Ankara Üniversitesi Gölbaşı Anaokulu okul öncesi öğrencileri, Gölbaşı Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret ederek geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgi aldı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri kazandırılması amacıyla kurulan sıfır atık merkezi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Gölbaşı Anaokulu okul öncesi öğrencileri, Gölbaşı Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde öğrenciler, merkezde oluşturulan farklı atık toplama bölmelerini gezerek geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgi edindi.

Merkez içerisinde yer alan; civa içeren, pil, tekstil, ahşap, plastik, metal, cam, kağıt ve karton, karışık ambalaj atıkları, yıkıntı atıkları, evlerden kaynaklı tehlikeli maddeler, atık ilaçlar, elektrikli ve elektronik atıklar ile bitkisel atık bölmelerini inceleyen öğrencilere, yetkililer tarafından atıkların nasıl ayrıştırıldığı ve geri dönüşüme kazandırıldığı anlatıldı. Öğrenciler ayrıca atık malzemelerin toplandığı alanları ve organik atıkların kompost makinesinde geri dönüştürüldüğü bölümleri de gezerek süreci yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında öğrencilere, belediye çalışanlarının emeğiyle atık malzemeler kullanılarak hazırlanan uçak, fincan ve kayık gibi maketler üzerinden geri dönüşümün önemi anlatıldı. Program kapsamında öğrenciler, izledikleri animasyon filmiyle iklim krizi ve kuraklık konusunda da bilgilendirildi.

"Çocuklarımızı bilinçlendirmek hepimizin sorumluluğu"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların küçük yaşta çevre bilinci kazanmasının büyük önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Doğayı koruma bilincinin küçük yaşlarda kazanılması geleceğimiz açısından son derece önemli. Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşümün hayatımızın bir parçası haline gelmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmek hepimizin sorumluluğu. Bu nedenle sıfır atık merkezimizi sadece bir toplama alanı olarak değil, aynı zamanda bir eğitim ve farkındalık merkezi olarak görüyoruz. Çocuklarımızın burada gördükleri ve öğrendikleri bilgiler, onların hem günlük hayatlarında hem de gelecekte çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır. Gölbaşı Belediyesi olarak çevreyi koruyan, sürdürülebilir ve bilinçli bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."