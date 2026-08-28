Öğrenciler için okul yenilendi - Son Dakika
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Öğrenciler için okul yenilendi

Öğrenciler için okul yenilendi
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Van'da öğretmenler ve veliler, öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim alması için okulu boyadı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde öğretmen, idareci ve veliler, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına daha temiz ve ferah bir ortamda başlaması için yaz tatilinde okulun boya ve bakım çalışmalarını el birliğiyle yaptı.

Öğrencilerin daha temiz, ferah ve hijyenik bir ortamda eğitim görmesini isteyen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulundaki yöneticiler ve öğretmenler, velilerin de desteğiyle yaz tatilinde çalışma başlattı.

Boya ve çeşitli malzemeleri temin eden eğitimciler ve veliler, okulun duvarlarını boyadı, sıraları temizledi ve sınıflarda bakım çalışması yaptı.

Yaklaşık 25 gün süren çalışmalarla 22 derslik ve diğer alanlarıyla toplam 30 bölümden oluşan okul, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yenilendi.

Okul Müdürü Recep Yarıcı, AA muhabirine okulu güzelleştirmek amacıyla gönüllülük esasına dayalı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Okulun boyanması gerektiğini tespit ettikten sonra öğretmenlerle toplantı yaptıklarını belirten Yarıcı, şöyle konuştu:

"Çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek okulumuzu boyama kararı aldık. Bunun finansmanında okulumuzun öz kaynakları kullanıldı. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz de boya desteğinde bulundular. Bir öğretmenimiz promosyon ücretini okula bağışladı."

Okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdiklerini ifade eden Yarıcı, "El birliğiyle okulumuzu boyadık. Son derece güzel ve uyumlu renklerle öğrencilerimize hazır hale getirdik. Sınıflarımız gayet hijyenik ve tertemiz oldu. Ekibimiz 5 kişiden oluşuyordu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle yaklaşık 25 gün içerisinde çalışmaları tamamladık. Son derece güzel ve temiz bir okula kavuştuk." dedi.

Müdür Yardımcısı Şerafettin Alper de herkesin okulun yenilenmesi için fedakarlık yaptığını ve gönüllü olarak çalışmalara katıldığını belirtti.

Velilerden Lokman Öztürkçü ise çocukların daha iyi ve hijyenik bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Okulun boyanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkçü, "Çocuğumun daha iyi eğitim alabilmesi ve hijyenik bir ortamda bulunması için biz de katkıda bulunduk. Okulumuzun boyanması bizi mutlu etti. Çocuklarımız için daha iyi ve hijyenik bir ortam oluştuğu için memnun olduk. Gücümüzün yettiğince, elimizden geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Haftanın belli günlerinde geldik. Malzeme ve işçilik konusunda çeşitli yardımlarda bulunmaya çalıştık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, İpekyolu, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler için okul yenilendi - Son Dakika

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