Öğrenciler Ilgaz Dağı'nda Tatilin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
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Öğrenciler Ilgaz Dağı'nda Tatilin Tadını Çıkarıyor

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Yarıyıl tatili son gününde öğrenciler Ilgaz Dağı'nda kayak yaparak eğlendi.

02.02.2025 14:56
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Öğrenciler yarıyıl tatilinin son gönünde Ilgaz Dağı'nda kayarak eğlendi

Yarıyıl tatilinin son gününde öğrenciler kayak merkezlerinin yolunu tuttu

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, yarıyıl tatilinin son gününde öğrencilerin akınına uğradı. Öğrenciler kayak yapıp kızakla kayarak tatilin son gününü değerlendirdi.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilinin son gününde öğrenciler de Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Kastamonu, Samsun, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Bartın, Çorum ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen öğrenciler, yarıyıl tatilinin son gününü kayak yapıp kızakla kayarak geçirdi. Yoğunluğun yaşandığı kayak merkezlerinde telesiyejlere binmek isteyen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu.

Tatilci yoğunluğunun yaşandığı Ilgaz Dağı dron ile havadan görüntülendi.

"Çok eğleniyoruz"

Ankara'dan geldiğini söyleyen Taha Yağız Rençber, yarıyıl tatilinin son günü Ilgaz Dağı'nda, ailesi ile geçirdiğini belirterek, "Okulların başlamasına son bir gün kaldı. Onun için bugün buraya geldik. Burada da çok eğleniyoruz. İnşallah güzel bir gün olur. Ilgaz Dağı'nda kayıyorum, bu şekilde eğleniyorum" dedi.

"Okullar başlayacağı için biraz üzülüyorum"

4'üncü sınıf öğrencisi İkra Yüksel, Ankara'dan geldiğini belirterek, "Okullar başlayacağı için biraz üzülüyorum ama tatilin son günü olmasına rağmen güzel geçiyor. Tatilde oyun oynadım, ders çalıştım, dans ettim, sinemaya gittim. Her şey çok güzeldi. Bugün de buraya geldim, çok eğlenceli geçiyor. Sürekli kaydıki, ailemle kahvaltı yaptık" diye konuştu.

"Fiyatlar makul, herkes tarafından tercih edilebilir"

Üniversite öğrencisi Elif Cansu da, tatil için Ilgaz Dağı'na geldiğini ifade ederek, "Ben zaten Ilgazlıyım. Ailemle aymaya geldim. Kardeşim de ortaokul öğrencisi, onun da tatilinin son günü. Birlikte eğlenelim istedik. Eğleniyoruz, her şey güzel. Bir sıkıntı olduğunda da ekipler yardıma geliyor. Fiyatlar da makul, herkes tarafından tercih edilebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Ilgaz Dağı'nda Tatilin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika

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