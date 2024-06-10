Öğrenciler Karabük'te Motosikleti Tanıdı ve Deneyimledi

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Öğrenciler hem motosikleti tanıdı hem de deneyimleme imkanı buldu

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen etkinlikle ilkokul öğrencileri hem motosikleti tanıma hem de deneyimleme fırsatı yakaladı.

Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile Karabük'te motosikleti tanıma ve sürüş eğitimi etkinliği düzenledi.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte yunus timleri ile kulüp üyeleri öğrencilere motosiklete nasıl binileceğine dair bilgilendirmelerde bulunurken, Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir tarafından da motosiklet kullanırken kask, mont, dizlik ve eldivenin önemine değinildi.

Bilgilendirmenin ardından öğrencilere hem ATV hem de motosiklet sürme deneyimi yaşatıldı.

Gazetecilere konuşan Başkanı Özdemir, "Gençlerimize motosikleti, bilinçli ve güvenli kullanmaları, kaskın, montun, dizliğin, eldivenin önemini anlatacak eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda motosikleti sevdirici aktivitelerimiz ve etkinliklerimiz oluyor. Bir parkur oluşturuyoruz. ATV'lerimiz, iki tekerlekli motosikletlerimizle çocukları motosiklete alıştırma sürecimiz devam ediyor. Her yıl bu etkinlikleri kulüp olarak organize ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin motosiklete çok meraklı olduklarını ifade eden Özdemir, "Çok meraklılar, bilgililer de yani. Sağ olsun okul yönetimi çocukları trafik kuralları olarak ciddi bilgilendirmişler. Sorduğumuz sorulara hiç tereddüt etmeden toplu bir şekilde cevap verdiler. Bu bizi cidden şaşırttı. Hem gurur duyduk, hem onore olduk. Demek ki ektiğimiz fidanlar yeşermeye başlamış diyoruz. Biz 2014 yılından beri bu konuda ciddi uğraşıyoruz. Bu kadar da böyle bilinçli bir ilköğretim gençliği görmek bizi mutlu etti" diye konuştu.