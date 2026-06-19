Öğrenciler NATO Zirvesini Protesto Etti

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Bir grup öğrenci İstanbul Üniversitesi Beyazıt Meydanı girişinde Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan NATO toplantısını protesto etti. Öğrenciler "Bugün gençlik; işsizlik, geleceksizlik ve yoksulluk kıskacında ucuz işgücüne dönüştürülmek isteniyor. Emperyalizmin savaş politikalarının bedelini emekçi halklar ve gençler ödüyor. Biz ise bu düzenin bize biçtiği geleceği reddediyoruz" dediler.

İstanbul Üniversitesi'nden bir grup öğrenci Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak olan NATO toplantısını protesto eden öğrenciler bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlar söylendi:

"SUÇ İŞLEYENLER KAMU KAYNAKLARINI EMPERYALİST TEKELLERE PEŞKEŞ ÇEKENLERDİR"

"Emperyalizmin savaş örgütü NATO, 7-8 Temmuz'da 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de zirve gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Balkanlar'dan Afganistan'a, Irak'tan Libya'ya girdiği her yere işgal, yıkım ve sömürü taşıyan; halkları açlığa, yoksulluğa ve savaşa mahküm eden NATO, Ankara'da yeni paylaşım planlarını yapmak üzere toplanıyor. Bugün AKP iktidarı İran'da okul bombalayan Filistin'de soykırım yapan katiller Ankara'nın en lüks otellerinde en şatafatlı masalarda rahatça toplanabilsin diye bütün imkanlarını seferber etmektedir. Trump'tan, Tom Barrack'tan icazet alanlar; NATO zirvesi öncesinde gençliğin antiemperyalist mücadelesini sindirme çabasıyla zirve öncesinde birçok ilde üniversite öğrencilerine yönelik operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda genç gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. NATO'ya karşı mücadeleyi kriminalize etmeye çalışanlar, gençliğin antiemperyalist iradesini baskıyla teslim alabileceklerini sanmaktadır. Fakat suç olan NATO'ya karşı çıkmak değil, bu ülkeyi emperyalizmin çıkarları uğruna teslim etmektir. Suç işleyenler Adana'ya kolordu, Boğazlara yabancı askeri üs kurduranlar, kamu kaynaklarını emperyalist tekellere peşkeş çekenlerdir."

"NATO DEFOL BU MEMLEKET BİZİMDİR"

İktidarlar değişmekte, söylemler değişmekte fakat emperyalizmin işgali altındaki ülkelerde bu çark hep böyle dönmektedir. Kimi zaman "milli çıkar", kimi zaman "güvenlik", kimi zaman "istikrar" adına aynı bağımlılık düzeni sürdürülmekte, halklara baskı, sömürü ve savaş politikaları reva görülmektedir. NATO yıllardır emperyalizmin yerli işbirlikçileri tarafından bir "milli güvenlik" ihtiyacı olarak pazarlanmaktadır. Fakat olsa olsa bir güvenlik sorunu olabilecek NATO; Avrupa'da Gladio, Latin Amerika'da ölüm mangaları, Türkiye'de kontrgerilla olarak karşımıza çıkmış, girdiği her yerde halk düşmanı yapıları örgütlemiş; darbelerin, katliamların ve faili meçhullerin arkasında gizlenen güç olmuştur. 74 yıldır NATO üyeliği, Türkiye halklarına yoksulluk, savaş ve ölümden başka hiçbir şey getirmemiştir. Maraş'tan 1 Mayıs Katliamı'na, susturucu takılmış silahlarla katledilen gençlere hafızamıza kanlı izini bırakmıştır. Bugün gençlik; işsizlik, geleceksizlik ve yoksulluk kıskacında ucuz işgücüne dönüştürülmek isteniyor. Emperyalizmin savaş politikalarının bedelini emekçi halklar ve gençler ödüyor. Biz ise bu düzenin bize biçtiği geleceği reddediyoruz. NATO'ya, ABD emperyalizmine ve onların yerli işbirlikçilerine karşı bağımsızlık mücadelesini büyütmeye devam ediyoruz. AKP'nin akıl aldığı yer çocuk katilleridir, Trump'tır, sömürge elçisi Tom Barrack'tır; secde ettiği yer emperyalizmdir. Biz ise 6. Filo'yu denize döken, bu toprakları Amerikan postallarının altında çiğnetmeyen bir kuşağın mirasını taşıyoruz. Denizler'in okulundan bir kez daha söylüyoruz: anti-emperyalist gençlik olarak pusulamız tam bağımsız Türkiye mücadelesidir.

"EMPERYALİSTLER İŞBİRLİKÇİLER 6. FİLOYU UNUTMAYIN"

NATO'ya hizmet edenlerin, NATO'nun suçlarını teşhir eden devrimci gençleri baskıyla susturma çabalarına boyun eğmeyeceğiz. Bulunduğumuz her yerde bağımsızlık mücadelesini büyütecek, emperyalizmin çarkını bozacak, NATO ve artıklarını bu memleketten temizleyeceğiz. Tüm üniversite öğrencilerini, tüm devrimci ve yurtsever gençleri NATO'ya, ABD emperyalizmine ve onların işbirlikçilerine karşı omuz omuza mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. NATO karşıtı mücadelenin parçası olduğu için tutuklanan tüm sıra arkadaşlarımız, devrimci ve yurtseverler için özgürlük çağrımızı yineliyoruz"