Kırşehir'de öğrencilerden sinema ve fotoğraf sergisi - Son Dakika
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Kırşehir'de öğrencilerden sinema ve fotoğraf sergisi

Kırşehir\'de öğrencilerden sinema ve fotoğraf sergisi
23.06.2026 16:47
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Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, aldıkları sinema ve fotoğrafçılık eğitiminin ardından ilk sergilerini açtı.

Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, aldıkları sinema ve fotoğrafçılık eğitiminin ardından ilk sergilerini açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı" kapsamında, Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun "1 Kare 40 Miras Projesi" destek aldı.

İngilizce öğretmeni Nuray İlhan'ın koordinatörlüğünde hazırlanan proje ile okul bünyesinde " Sinema, Fotoğrafçılık ve Yeşil Perde Atölyesi" kuruldu. Bu alana meraklı 20 öğrenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) desteğiyle profesyonel eğitim aldı.

KAEÜ akademisyenleri, meraklı öğrencilere temel fotoğrafçılık teknikleri, senaryo yazımı, hikaye örgüsü oluşturma, kurgu mantığı ile ışık ve ses kullanımı konularında bilgi verdi.

Teorik eğitimin ardından öğrenciler, Kırşehir Ahi Bedesten Çarşısı ile Kaman Japon Bahçesi'ni ziyaret ederek, gördüklerini kayda aldı. Bazı öğrenciler, esnafın çalışması, Japon Bahçesi'ndeki şelale, ağaçlar ve balık fotoğrafı çekerken, bazıları ise aynı mekanlarda kısa görüntüler çekti.

Daha sonra öğrencilerin fotoğraflardan oluşan serginin açılışı ve kısa film gösterimi okulda yapıldı, çalışmaları beğeni topladı.

Atölye eğitimlerini tamamlayan öğrencilere başarı dileyerek sertifikalarını veren Okul Müdürü Murat Muhsin Kaya, gelecek eğitim ve öğretim yıllında da yeni öğrencilerle atölye çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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